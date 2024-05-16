سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

إعلان البحرين يبارك لصاحب السمو أمير البلاد تولي مقاليد الحكم

16 مايو، 2024
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بارك قادة الدول العربية في إعلان البحرين الصادر في ختام القمة العربية ال33 بالمنامة اليوم الخميس لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وتمنى قادة الدول العربية مجتمعين في الإعلان لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار.

كما أعربوا عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه.

المصدر
كونا
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16 مايو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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