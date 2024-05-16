“زين” استعرضت حلول الذكاء الاصطناعي المُتطورة لتمكين قطاع الأعمال

أعلنت زين عن رعايتها لقمّة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2024 التي نظّمتها شركة IDC في قاعة الراية تحت عنوان “مُستقبل تكنولوجيا المعلومات: إعادة التفكير بالتحوّل الرقمي لعالم الذكاء الاصطناعي”، والتي وفّرت مساحة غنية لتبادل الخبرات والتجارب حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

شهدت القمّة مُشاركة مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د. عمار الحسيني، والرئيس التنفيذي لشركة ZainTECH أندرو حنا، ونخبة من القياديين من القطاعين العام والخاص، والمسؤولين التنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا المحلّية والإقليمية والعالمية، والخبراء والأكاديميين، الذين شاركوا في العديد من الندوات والجلسات النقاشية المُثرية التي استهدفت القياديين وصنّاع القرار من قطاعات تكنولوجيا المعلومات.

على هامش القمّة، شاركت زين في ندوة خاصة استعرضت خلالها أبرز الحلول والخدمات المُبتكرة التي تُقدّمها شركة ZainTECH – المُزوّد الإقليمي للحلول الرقمية المُتكاملة لمجموعة زين، والتي تشمل الحلول السحابية، وحلول الأمن السيبراني، والحلول الرقمية، وخدمات الروبوت والطائرات المُسيّرة، وتحليل البيانات، وغيرها التي توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء.

كما قامت زين خلال الجلسة بتسليط الضوء على أهمية الاستثمار الصحيح في الذكاء الاصطناعي وتقنياته من قبل الشركات من مُختلف القطاعات الحيوية للوصول إلى التحوّل الرقمي الشامل، وتحقيق القيمة والعائد من هذا الاستثمار، وذلك من خلال التركيز على الممارسات الصحيحة وتدعيم البنية التحتية بالتقنيات الحديثة.

زين استعرضت حلولها المُبتكرة لخدمة قطاع الأعمال

ونظّمت شركة IDC قمّة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2024 بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وبالشراكة مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية.

وقدّمت القمّة منصّة هامّة لتمكين القياديين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومساعدتهم على التكيف مع المتغيرات في بيئة الأعمال وسط ثورة الذكاء الاصطناعي، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات في مُختلف القطاعات الحيوية بالسوق، والتعامل مع التحديات المُستجدة عبر توظيف الابتكارات التقنية، وتحقيق النمو المُستدام في عالم الاقتصاد الرقمي.

وبكونها مُزوّداً رائداً للخدمات الرقمية، تؤمن زين بأهمية تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لقيادة مسيرة التحوّل الرقمي، حيث قامت مؤخّراً بالإعلان عن تعاونها مع شريكها العالمي هواوي لتأسيس مركز لتميّز الذكاء الاصطناعي، بهدف الدفع بالخدمات المُبتكرة المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وشبكات 5.5G.