سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

ممثل سمو أمير البلاد يصل الى مملكة البحرين لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر القمة العربية

16 مايو، 2024
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وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمي المرافق صباح اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة المنامة.

وكان في استقبال ممثل سموه رعاه الله على ارض المطار سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد ال خليفة والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة سعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

المصدر
كونا
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16 مايو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

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