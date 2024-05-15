وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري

وزير الإعلام والثقافة: خالص الشكر والتقدير للقيادة السامية على “الثقة الغالية”

15 مايو، 2024
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تقدم وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اليوم الأربعاء بـ”خالص الشكر والتقدير” إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على “الثقة الغالية”.

وأضاف الوزير المطيري في تصريح له “اسأل الله التوفيق لخدمة بلادنا وشعبنا الوفي”.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في قصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء كما قدم لسموه أعضاء الحكومة حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

المصدر
كونا
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15 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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