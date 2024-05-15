وزير الداخلية: تطبيق القانون على الجميع بكل حزم لحفظ أمن البلاد واستقرارها

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل جدية وحزم لحفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها وأنه “لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه أو صفته”.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف أكد خلال ترؤسه اجتماعا ضم القيادات الأمنية بحضور وكيل (الوزارة) الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح إن دولة الكويت “أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها سواء بالقول أو الفعل تنفيذا للتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد”.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف بحسب البيان عن الفخر والاعتزاز بمنتسبي وزارة الداخلية متطلعا معهم إلى “تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وتطوير الخدمات الإلكترونية والاستمرار في عملية التحول الرقمي تسهيلا على المواطنين ومراقبة كافة القرارات التي تصدر والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف المحافظة على المال العام وصونه من أي تعديات”.