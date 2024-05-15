رئيس الأركان يرعى ختام تمرين مراكز عمليات هيئة الإمداد والتموين “كاظمة/8”

برعاية وحضور سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن طيار بندر سالم المزين أختتمت صباح اليوم فعاليات تمرين ( كاظمة / 8 ) لمراكز عمليات هيئة الإمداد والتموين.

و يهدف التمرين إلى صقل مهارات الضباط بالتخطيط ومواجهة الأزمات و التدريب على التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك عبر تنسيق الجهود وقنوات الإتصال وتطوير القدرات في تنفيذ المهام والواجبات، وحل المعضلات المختلفة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ المهام والواجبات حسب خطط العمليات لوحداتهم، وقد شارك في التمرين عدد من وحدات هيئة الإمداد والتموين.

حضر ختام التمرين معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح سعود ناصر وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.