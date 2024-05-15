وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات عمر العمر

وزير التجارة: أولوياتنا تطوير منظومة الحكومة الذكية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار

15 مايو، 2024
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أكد وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الأربعاء أن من أولوياته تطوير منظومة الحكومة الذكية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.

وقال العمر في تصريح صحفي عقب أدائه اليمين الدستورية أن هذه الثقة السامية تضعه في مسؤوليات كبيرة أمام التحديات التي تواجهها قطاعات التجارة والصناعة والاتصالات.

وأوضح أن الملفات التي تستوجب الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة هي تعزيز مناخ الأعمال والاتصالات وتطوير الخارطة الذكية للخدمات الحكومية داعيا إلى التعاون للوصول إلى الإنجازات المنشودة في تنفيذ رؤية الكويت الاقتصادية.

وأعرب عن شكره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على نيل ثقتهم الغالية.

المصدر
كونا
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15 مايو، 2024
0 31 أقل من دقيقة

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