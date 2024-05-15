وزير الصحة: حريصون على مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء الحرص على مواصلة الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوسع في الخدمات التخصصية الإنشائية والتطويرية.

وأعرب الدكتور العوضي في تصريح صحفي بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية له وزيرا للصحة عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لنيل هذه الثقة.

وأضاف أن الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة ستكون عبر عدة مرتكزات منها استلام وتشغيل المشاريع الصحية الكبرى من مستشفيات ومراكز علاجية والتوسع في العيادات التخصصية بمراكز الرعاية الصحية الأولية فضلا عن مواصلة جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية وتقليص الدورة المستندية حرصا وتسهيلا على المواطنين.

وأكد استمرار العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية والتركيز على تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين جودة ونمط الحياة الصحية للأشخاص من جميع الأعمار بالاضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية والاستفادة من خبرات المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية العالمية لاستمرار تطوير مستوى الأداء الفني والإداري.

وثمن العوضي حرص الكوادر الصحية على العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات الصحية معربا عن ثقته في تواصل هذه الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف التخصصات الطبية ومواصلة جهود المحافظة على المؤشرات الصحية التي تتبوأ فيها المنظومة الصحية الكويتية مراكز متقدمة وفق التصنيفات العالمية.