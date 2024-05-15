سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمناسبة أدائهم القسم القانوني أمام سمو الأمير

هنأ سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني اليوم الأربعاء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة أدائه وأعضاء الحكومة الجديدة القسم القانوني أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي أن سمو الشيخ سالم العلي أعرب في برقية التهنئة عن خالص التهاني بمناسبة أدائهم القسم القانوني ونيلهم الثقة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

ودعا المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه خير لوطننا العزيز وأن يعينهم على مواصلة مسيرتهم الوطنية التي تتسم بالجهد والعطاء الصادق لتحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت المخلصين وأن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه وعلى شعبنا نعم الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.