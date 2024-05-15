مستشفى الكويت تفتتح وحدة العلاج بالأكسجين عالي الضغط: تقنية ثورية في طريقها لتحديث العلاجات الطبية

دشّنت مستشفى الكويت وحدة العلاج بالأكسجين عالي الضغط، وذلك بقيادة د. أبرار الحسيني – استشاري تشخيص أمراض الأوعية الدموية ود. أحمد أمير – استشاري جراحة الأوعية الدموية وقسطرة الشرايين ضمن وحدة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الكويت. هذه الوحدة تقدّم جلسات من العلاج بالأكسجين تحت الضغط الملائم، لتحقيق نتائج علاجية مرجوة، عبر زيادة تركيز الأكسجين الذي يُستنشق. و من ضمن أهم استخدامات وحدة العلاج بالأكسجين عالي الضغط هو علاج حالات ضعف تروية الأوعية الدموية.

تُعد وحدة العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) تقنية تستخدم الأكسجين بضغط أعلى من الضغط الجوي الطبيعي، يتنفس المريض من خلالها جرعات عالية من الأكسجين في بيئة معقمة وعالية الضغط. يتم تنفيذ العلاج عبر جلسات متكررة، حيث يقضي المريض فترة محددة في هذه الغرفة المؤكسجة، ويتعرض خلالها لتركيزات عالية من الأكسجين. حيث أن فرط التأكسج القوي يزيد من الأكسجين المذاب في بلازما الدم ويصل انتشار الأكسجين بشكل أكبر إلى الأنسجة لتقليل تهيجها.

ومن أبرز الحالات التي يتم علاجها في الوحدة هي حالات القدم السكرية والجروح المعقدة والحروق ومرضى الانيميا والمرضى الذين يعانون من جلطات دماغية. حيث تساعد هذه العلاجات في تحسين تدفق الدم وتعزيز عملية الشفاء، مما يقلل من خطر تطور المضاعفات ويحسن جودة الحياة للمرضى.

تستقبل وحدة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الكويت جميع الحالات بفريق طبي متخصص ومجهز بأحدث التقنيات الطبية.