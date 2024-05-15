زيادة رأسمال الشركة العملية للطاقة بأول إصدار لأسهم ممتازة في الكويت

أكملت الشركة العملية للطاقة زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب في أسهم ممتازة قابلة للتحويل صادرة عن الشركة. ويهدف هذا الإصدار إلى دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي بالإضافة الى توسيع أسطولها من منصات ومعدات حفر وصيانة الابار النفطية الحديثة لخدمة الطلب المتنامي في القطاع النفطي في الكويت.

وقد صرّح الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: “إنّ هذا الاستثمار يُعدّ محطة مهمة في خطة نمو الشركة، والتي تقوم على توسيع خدماتنا النفطية، ونقل التكنولوجيا وتوطينها لصالح الاقتصاد المحلي، فضلاً عن دخول أسواق جديدة، بما فيها السوق السعودي، والسعي إلى طرح عام مستقبلي لأسهم الشركة. وتسعى الشركة لخدمة الاحتياجات المختلفة في قطاع الطاقة ،كما تساهم في نمو الاقتصاد الإقليمي”.

وتُعدّ عملية الإصدار هذه للأسهم الممتازة الأولى من نوعها في الكويت بموافقة ورقابة هيئة أسواق المال، والتي تهدف لتطوير أدوات مالية تلبّي حاجات أسواق رأس المال والمستثمرين. وقد اكتتبت مؤسسة الخليج للاستثمار بكامل الإصدار في الأسهم الممتازة.

رئيس مجلس الإدارة خالد الفالح

وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية السيد / خالد وليد الفلاح “نحن فخورون بالقيام بدور المستشار الحصري لأول اصدار أسهم ممتازة على مستوى دولة الكويت لصالح الشـركة العملية للطاقة، حيث يشهد هذا الإنجاز المتميز على التزام شركة الاستثمارات الوطنية بتوفير حلول متخصصة ومبتكرة لعملائها، والتي تتوافق مع استراتيجيتنا الحصيفة المتمثلة في تقديم خدمات متنوعة في السوق المحلي.

وفي نهاية حديثه، تقدم الفلاح نيابة عن شركة الاستثمارات الوطنية، بخالص الشكر والتقدير للجهات المعنية التي تتمثل في هيئة أسواق المال، وجهاز حماية المنافسة، والشركة الكويتية للمقاصة على تعاونهم في إتمام هذه الصفقة بنجاح.

هذا وقد تأسست الشركة العملية للطاقة عام 2015 لتقديم خدمات عمليات الحفر والابار والإنتاج في الكويت، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في قطاع النفط والغاز. وقد قامت الشركة بتطوير أسطولها من الحفارات الحديثة بشكل سريع وطورت قدراتها الميدانية بنجاح خلال فترة وجيزة. كما أنّ زيادة حجم أسطول الشركة وفريقها من المهندسين والعاملين الميدانيين يخدم احتياجات السوق المحلية ويلبّي طموحات مستقبلية في الأسواق الإقليمية.

وتواصل الاستثمارات الوطنية وضع معايير جديدة للتميز والابتكار، وذلك باعتبارها لاعباً أساسياً في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وقد اكتسبت الاستثمارات الوطنية الثقة والتقدير من قبل نطاق واسع من العملاء في مختلف القطاعات وفي كافة العمليات التي شاركت فيها، والتي تتضمن الاستحواذات والاندماجات والإدراجات وزيادات رأس المال والاستشارات المالية المختلفة مما يعزز مكانة الاستثمارات الوطنية كلاعب رئيسي في القطاع المالي في المنطقة.