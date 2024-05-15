ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه غدا إلى البحرين لترؤس وفد دولة الكويت إلى القمة العربية

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه غدا إلى البحرين لترؤس وفد دولة الكويت إلى القمة العربية

يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمي المرافق أرض الوطن يوم غد الخميس 8 ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 16 مايو 2024 ميلادية متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة المنامة.