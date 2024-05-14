وزير الخارجية يلتقي نظيره السوداني على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ33 بالمنامة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء بوزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة حسين عوض وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 33.

واستعرض رئيس وفد جمهورية السودان خلال اللقاء التطورات الراهنة على الساحة السودانية وقدم شرحا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق وجدد شكر وامتنان بلاده للامدادات الطبية والجسر الجوي المستمر في إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ومساندته في محنته التي يمر بها.

من جانبه جدد الوزير اليحيا التزام دولة الكويت بالوقوف مع جمهورية السودان ودعم وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع السودان الشقيق ومساندته وصولا إلى حل يفضي لإنهاء الأزمة التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق. كما تناول اللقاء أطر التنسيق المشترك حيال تعزيز العمل العربي المشترك وغيرها من الملفات الثنائية والإقليمية.