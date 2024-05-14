الهلال الأحمر يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة “الحسين للسرطان” لدعم المرضى

وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان الأردنية لتقديم العلاج لمرضى السرطان وتوفير الأجهزة الطبيه للمؤسسة بدعم من الامانة العامه للاوقاف.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير وعن الجانب الأردني مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وبهذا الصدد أعربت قطامش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع عن تقديرها لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لإيمانها برسالة المؤسسة ولمواقفها الإنسانية في دعم مرضى السرطان الذين لا يجدون أية جهة تغطي تكاليف علاجهم ومنحهم فرصة حقيقية للعلاج والشفاء إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية.

كما عبرت عن تقديرها للدعم والثقة الكبيرة من الامانة العامة للاوقاف وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ووقوفهم إلى جانب المؤسسة وإلى جانب مرضى السرطان مشيرة إلى أن ذلك يحدث فرقا حقيقيا في حياتهم ويمنحهم الأمل والعزيمة التي يحتاجون إليها للتصدي لمرضهم. من جهته قال الساير في تصريح مماثل ل(كونا) إن التعاون بين الجانبين يدخل عامه السادس مشيدا بالإمكانات المتوفرة بمركز الحسين للسرطان والسمعة الجيدة التي بلغها على مستوى المنطقة.

وأكد حرص الجمعية على استمرار التعاون مع المؤسسة وتطوير آفاقه المستقبلية بما يعزز العمل الإنساني بين الجانبين مثمنا جهود المؤسسة في دعم الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين.

وقال الساير إن التعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان واجب إنساني لتعزيز جهود الاردن لمواصلة الاعمال الانسانية لا سيما وأن الاردن يحتضن عددا كبيرا من اللاجئين على أراضيه ما يوجب الوقوف معه لافتا إلى موقف الكويت الثابت دائما في دعم القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.