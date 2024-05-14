وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ33 بالمنامة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بو ريطة وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 33.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة واستعراض بنود الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.