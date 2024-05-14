الطيران المدني: 5.5 مليون راكب إجمالي حركة الركاب المتوقعة بمطار الكويت خلال العطلة الصيفية

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء إن حركة الركاب المتوقعة في مطار الكويت الدولي خلال عطلة الصيف الحالي التي ستبدأ من بداية شهر يونيو المقبل إلى منتصف شهر سبتمبر المقبل ستصل إلى 5570000 راكب.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن حركة الطائرات المتوقعة في نفس الفترة ستبلغ نحو 42117 رحلة ما بين رحلات مغادرة وقادمة.

وذكر الراجحي أن هناك وجهات موسمية لهذا الصيف في مطار الكويت الدولي وتشمل كلا من مالقا وطرابزون وسراييفو وبودروم نيس وشرم الشيخ وفيينا وصلالة وانطاليا وكراكوف في بولندا.

وبين أن الوجهات الأكثر طلبا المتوقع تشغيلها هي دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.

وأكد أن جميع العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لجمهور المسافرين وتقديم الخدمات على أكمل وجه راجيا من الله أن يمن على أرض الكويت وشعبها بالأمن والأمان وأن يحميها من كل مكروه.