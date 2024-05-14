وزير خارجية بريطانيا: هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتوجهة لغزة مروعة وينبغي محاسبة المسؤولين عنها

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة لغزة “مروعة” وينبغي على الاحتلال محاسبة المسؤولين عنها.

وقال كاميرون في منشور على منصة إكس “هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتوجهة إلى غزة مروعة. سكان غزة يواجهون خطر المجاعة وهم في حاجة ماسة إلى الإمدادات”.

وأضاف “لا بد لإسرائيل من محاسبة منفذي الهجمات وفعل المزيد للسماح بإدخال المساعدات، سأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية”.