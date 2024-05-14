بنك برقان يطلق “Burgan Lean in Circle” لتمكين المرأة

انطلاقاً من جهوده الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري ودعم الكفاءات الوطنية، أعلن بنك برقان عن إطلاق “Burgan Lean in Circle” كجزء من مبادرة تمكين المرأة، وهو برنامج يستكشف جميع التحديات التي تواجهها النساء في مكان العمل و كيفية معالجتها، و يسعى لتقليل أي عوائق تحول دون تحقيق نموهنّ المهني أو الشخصي. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية بنك برقان الشاملة لتنمية رأس المال البشري ومحافظته على مكانته كواحد من أفضل أماكن العمل في القطاع المصرفي المحلي.

وقالت السيدة/ فاطمة أحمد، مدير أول بالإنابه قسم التعلم – وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: “لطالما التزم بنك برقان في خلق بيئة المساواة لتوفير فرص النجاح لجميع الموظفين، حيث أن إطلاق برنامج “Burgan Lean in Circle” ليس إلا دليلاً على عمق التزامنا بالمبدأ” “، مبينة أنه “في إطار جهودنا لتمكين النساء في المجتمع، بدءاً من موظفاتنا، فإننا نسعى إلى خلق بيئة آمنة ن تصغي للمسائل التي تطرحها جميع النساء ونوفر المساحة لهن للتعبير بحرية. لا يقتصر البرنامج على التعرف على في الفجوات التي يجب على كل مؤسسة سدّها لضمان تجربة عمل ناجحة لجميع النساء العاملات، كما انه يعزّز التعاطف والتواصل بين أفراد مجتمعنا، و يوجه رسالة واضحة لهن أن لا يقفن أمام التحديات وحدهن حيث ان المجموعة توفر الدعم لمساعدة الموظفات لمواجهة تحديات العمل و الحياة

وتبدأ رحلة ” Burgan lean in Circle ” برسالة موجهة إلى جميع موظفات بنك برقان، تدعوهن للانضمام إلى المبادرة والاستفادة من اللقاءات الشهرية وورش العمل وبرامج الإرشاد وفعاليات التواصل المختلفة، حيث يتم تزويد المشاركات بالأدوات والمعرفة والثقة اللازمة للنجاح في حياتهن المهنية وغيرها. تتضمن المبادرة عدة مواضيع حيوية في جدول أعمالها لتمكين المرأة، مثل التحديات التي تواجه النساء في التقدّم المهني وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى.

وأضافت السيدة/ فاطمة أحمد: “نحن نؤمن بشدة أن المرأة التي تحظى بالتمكين اللازم ستقوم بلا شك بتمكين غيرها من النساء، فمن خلال ما يوفّره بنك برقان من تمكين ودعم لموظفاته، فإنه يغرس بشكل فاعل بذور التمكين التي ستزدهر بين جميع نساء المجتمع”.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يوفّر واحداً من أفضل برامج تنمية وتطوير مهارات الموظفين، وذلك من منطلق استراتيجيته الشاملة لدعم الكفاءات الوطنية في الكويت ككل. وكان بنك برقان أول مصرف في الكويت يفوز رسمياً بشهادة Great Place to Work® (أفضل بيئة للعمل)، بالإضافة إلى حصوله على جائزة براندون هول للتميز في إدارة رأس المال البشري، وجائزة التميز في “إحلال العمالة الوطنية”، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

مدير عام – إدارة الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان نقيب أمين