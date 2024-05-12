سمو أمير البلاد يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وذلك بمناسبة زيارته للبلاد

سمو أمير البلاد يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وذلك بمناسبة زيارته للبلاد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والامم المتحدة ومنظماتها المختلفة وسبل تطوير التعاون بينهما وبحث مساعي دعم السلم والامن الدوليين وتنسيق الجهود الهادفة للتنمية والمبادرات الانسانية.

كما تم استعراض مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في غزة وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد منح سموه رعاه الله معالي الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده المميزة المبذولة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.