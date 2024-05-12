تكريم “زين” في حفل جامعة AUM للمؤسّسات الرائدة

تلقّت زين تكريماً من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM على هامش حفل تكريم الشركات الرائدة الذي أقيم في المركز الثقافي بالحرم الجامعي بمنطقة العقيلة، حيث جاء التكريم تقديراً لتميّز شراكة زين المُثمرة مع الجامعة على امتداد السنوات السابقة، ولتسليط الضوء على جهودها في تطوير العملية التعليمية وتعزيز سوق العمل المحلّي بالكفاءات الوطنية.

خلال الحفل، قام نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيومن سوفت طارق العثمان بتكريم مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح على دعم الشركة المُستمر لمعرض الفرص الوظيفية الذي تستضيفه الجامعة سنوياً، والذي رعت زين نسخته العاشرة مؤخراً بحضور رئيس الجامعة أ. د. جورج يحشوشي.

كما أتى هذا التكريم لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه زين بشكلٍ مُستمر في استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، مما يُعزّز من وجود المواهب المحلّية في سوق العمل، وبالأخص في مجالات الهندسة والاتصالات والتكنولوجيا والمهارات الرقمية التي أصبحت من أولويات متطلبات السوق اليوم.

رئيس الجامعة د. جورج يحشوشي مع فريق زين للموارد البشرية

وعبّرت زين عن شكرها لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية على هذا التكريم، والذي هو بمثابة اعتراف من إحدى المؤسسات الأكاديمية البارزة في البلاد بدورها في المُساهمة بتنمية وتطوير قطاعي التعليم والموارد البشرية، واللذان تعتبرهما الشركة من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً جوهرياً في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

ورعت زين مؤخراً معرض الفرص الوظيفية العاشر لجامعة AUM بتنظيم مركز التطوير الوظيفي (توطين)، وهو إحدى أكبر وأبرز المعارض الوظيفية في البلاد، وشهد هذا العام مُشاركة أكثر من 50 جهة محلّية وعالمية لتوفير فرصها الوظيفية على خرّيجي الجامعة والباحثين عن العمل.

وقامت زين من خلال ركنها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف لديها والفرص الوظيفية المُتاحة، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على بيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف، بالإضافة إلى إجابة كافة الاستفسارات وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.

وتستهدف الشركة عبر هذه المُشاركات المساهمة بتنشيط سوق العمل المحلّي، وتبادل التجارب والخبرات الوظيفية، وإتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى فرص العمل التي تُناسب مهاراتهم وقدراتهم وطموحاتهم بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات إشراك الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص الكويتي.