المندوب الفلسطيني بالجامعة العربية: الاجتماع التحضيري للقمة ناقش خطتنا للإغاثة والاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلي

قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك اليوم السبت إن الاجتماع التحضيري للقمة العربية ناقش خطة الإستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأضاف العكلوك في تصريح له في ختام اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية انه تم رفع مشروع قرار على المستوى الوزاري المختص وثم للقمة العربية التي ستعقد في البحرين الخميس المقبل.

واوضح ان المشروع يدعو الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة والتي تشتمل على مرحلتين الأولى برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة والإنعاش المبكر والمرحلة الثانية والتي سيتم العمل عليها في وقت لاحق فيما يتعلق بالإنعاش وإعادة الإعمار المبكر.

وأضاف العكلوك أن الخطة تتناول الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في القطاعات الصحية والإجتماعية والإقتصادية والبنية التحتية ومراحل وبرامج الإغاثة والاستجابة العاجلة لحاجات الشعب الفلسطيني.

وشاركت دولة الكويت في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بوفد برئاسة مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول لعربية السفير طلال المطيري.