قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوبي إيران

11 مايو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

ضرب زلزال بقوة 6ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت منطقة لامرد بمحافظة فارس جنوبي إيران وخلف أضرارا في مئات المباني السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤول منطقة أشكنان بمحافظة فارس الإيرانية أمين علي مرادي القول إن “الزلزال ضرب منطقة أهل بمدينة لامرد جنوبي المحافظة وتسبب بإضرار في 300 وحدة سكنية بعضها تعرضت لتشققات”.

وأشار مرادي إلى تعرض ثلاثة منازل أثرية مسجلة في قائمة التراث الوطني إلى أضرار جراء الزلزال وإصابة شخصين من السكان اثناء خروجهم من منازلهم.

كما ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مناطق بمحافظة أردبيل شمال غربي إيران من دون ورود تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بالأرواح أو الممتلكات.

المصدر
وكالات
الوسوم
11 مايو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مصر والأردن والإمارات تواصل عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

11 مايو، 2024

السعودية ترحب بتبني الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

10 مايو، 2024

مصر تحذر من العواقب الخطيرة لسيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

10 مايو، 2024

الإمارات تدين بشدة اعتداءات الاحتلال على قافلة مساعدات أردنية متجهة لغزة وعلى مقر الـ”أونروا” بالقدس

10 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى