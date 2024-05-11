زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوبي إيران

ضرب زلزال بقوة 6ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت منطقة لامرد بمحافظة فارس جنوبي إيران وخلف أضرارا في مئات المباني السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤول منطقة أشكنان بمحافظة فارس الإيرانية أمين علي مرادي القول إن “الزلزال ضرب منطقة أهل بمدينة لامرد جنوبي المحافظة وتسبب بإضرار في 300 وحدة سكنية بعضها تعرضت لتشققات”.

وأشار مرادي إلى تعرض ثلاثة منازل أثرية مسجلة في قائمة التراث الوطني إلى أضرار جراء الزلزال وإصابة شخصين من السكان اثناء خروجهم من منازلهم.

كما ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مناطق بمحافظة أردبيل شمال غربي إيران من دون ورود تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بالأرواح أو الممتلكات.