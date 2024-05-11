رئيس الأركان: الجيش الكويتي السد المنيع والسيف الرادع بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

أكد رئيس الأركان العامة الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم السبت أن الجيش الكويتي هو السد المنيع والسيف الرادع في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية وأن حفظ استقرار وأمن الوطن هو الهدف الأسمى للقوات المسلحة.

جاء ذلك في بيان صحفي لرئاسة الأركان العامة عقب زيارة قام بها الفريق المزين إلى (لواء صالح المحمد الآلي – 94) حيث كان في استقباله مساعد (آمر اللواء) العميد الركن خالد سليمان وعدد من ضباط اللواء.

وبحسب البيان استمع رئيس الأركان إلى شرح حول آخر ما تم تنفيذه من مهام وواجبات ضمن الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية المعتمدة لمنتسبي (اللواء) وطبيعة وحجم التعاون والتنسيق القائم والمشترك مع القطاعات العسكرية الأخرى في البلاد.

كما قام بجولة ميدانية في (لواء – صالح المحمد) اطلع خلالها على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة والتعرف على طبيعة عملها ودورها بالمهام المسندة إليها.

ووفق البيان “أثنى رئيس الأركان على منتسبي لواء صالح المحمد لما يتمتعون به من كفاءة وقدرة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات والذي هو باكورة التأهيل والتدريب المستمر متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية تراب الوطن بارين بقسمهم مبايعين على السمع والطاعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه”.

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