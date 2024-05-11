من الموقوفين

الداخلية: ضبط 24 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الاداب العامة

11 مايو، 2024
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استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتدعو وزارة الداخلية الجميع الى التعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ في حال رصد أي سلوكيات خارجة عن القانون ومخالفة للآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) أو عمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655 – 25589644).

المصدر
وزارة الداخلية
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11 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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