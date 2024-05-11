إنريكي يشيد بمبابي كـ”أسطورة” قدم كل شيء لسان جرمان

أشاد المدرب الإسباني لباريس سان جرمان لويس إنريكي بقائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، واصفاً إياه بـ”أسطورة النادي الذي “قدم كل شيء” لفريق قرر الرحيل عنه في نهاية الموسم بحسب ما أعلن مساء الجمعة.

وعلق إنريكي على القرار النهائي الرسمي لمبابي بالرحيل عن سان جرمان الصيف المقبل بعد سبعة مواسم قضاها في صفوفه وتوج خلالها بجميع الألقاب الممكنة باستثناء دوري أبطال أوروبا، قائلاً “إنه أسطورة النادي، إنه لاعب قدم كل شيء لهذا النادي، والنادي قدم له كل شيء أيضاً”.

وأضاف المدرب الإسباني “أتفهم قراره”، مُطَمئناً أن “بي أس جي سيكون أقوى الموسم المقبل” رغم رحيل مبابي الذي لحق بالكبيرين الآخرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار المنتقلين الصيف الماضي الى إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي توالياً.

ويغادر ابن الـ25 عاماً “بارك دي برانس” وهو الهداف التاريخي لسان جرمان بعدما سجل له 255 هدفاً في 305 مباريات، بينها 42 هدفاً على الصعيد القاري.

ويودع مبابي “بارك دي برانس” الأحد حين يلتقي سان جرمان مع تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جرمان محرزاً معه لقب الدوري الفرنسي للمرة السادسة منذ قدومه اليه عام 2017 من موناكو، مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة الى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.

وأبلغ مبابي بسرية مسؤولي سان جرمان في شباط/فبراير الماضي بنيته الرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

لم يقل اللاعب ذلك علناً أبداً، ولم يؤكد الى أين سيذهب بعد ذلك، لكن يبدو ريال مدريد الإسباني وجهته المحتملة.

وعن إعلان مبابي قرار الرحيل مساء الجمعة، قال إنريكي “هذه أشياء نعرفها منذ فترة طويلة، الجميع يعرفها، هذا لا يغير الصورة العامة”.

ورداً على سؤال حول تعامله مع مبابي الذي جلس على مقاعد البدلاء مرات عدة منذ أن أبلغ مسؤولي النادي في شباط/فبراير بنيته الرحيل، قال الإسباني “جميع القرارات تتخذ بناءً على ما أعتبره الأفضل للفريق. إنه شخص مقرب ودافئ ومبتسم على الدوام. أمنحه 10 على 10 كشخص و10 على 10 كلاعب كرة قدم”.