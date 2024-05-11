مصر والأردن والإمارات تواصل عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية اليوم السبت طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من الإمارات لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي المكثف لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان أن عمليات الاسقاط الجوي اليوم تأتي بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي لتقديم مساعدات انسانية على المناطق المتضررة في شمال غزة.

وأشار الى ان عمليات الاسقاط الجوي تأتي استكمالا للجهود والمساعي المصرية على كافة الأصعدة لحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وأوضح ان تلك العمليات تأتي أيضا استمرارا لجهود مصر الداعمة للشعب الفلسطيني بالتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية الشديدة الصعوبة التى يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة.

عمليات الاسقاط الجوي فوق شمال غزة

عمليات الاسقاط الجوي فوق شمال غزة