المستشارة بإدارة الفتوى والتشريع عالية الصباح

الكويت تؤكد حرصها على المساهمة بريادة الفكر القانوني والتزامها بمواكبة التطورات التشريعية

11 مايو، 2024
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أكدت دولة الكويت حرصها على أن يكون لها دور ومساهمة يعكسان ريادة وتطور الفكر القانوني والتزامها بمواكبة التطورات التشريعية في العالم.

جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشارة بإدارة الفتوى والتشريع عالية الصباح مساء أمس الجمعة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) والتي ترأست وفد الكويت ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع في اجتماعات الفريق العامل السادس المعني بمستندات الشحن القابلة للتداول في الدورة (44) للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال).

وأشارت الصباح إلى أهمية هذه الاجتماعات من ناحية تبادل الخبرات بين الوفود المشاركة والنهوض بتطوير أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تسعى إليه دولة الكويت.

وضم الوفد الكويتي المشارك في اجتماعات (أونسيترال) التي عقدت خلال الفترة من 6 حتى 10 مايو الجاري أيضا النائب من الدرجة الاولى في إدارة الفتوى والتشريع مي الظفيري.

المصدر
كونا
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11 مايو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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