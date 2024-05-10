السعودية ترحب بتبني الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

‎رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة ببتني الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان هذا القرار يعبر بكل جلاء عن الاجماع الدولي مع الحق الاصيل للشعب الفلسطيني بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة في اطار حل الدولتين.

وثمن البيان الدول التي صوتت لصالح هذا القرار داعيا الدول في مجلس الامن الى التحلي بمسؤولياتهم وعدم معارضة الاجماع الدولي.

وصوت اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة اليوم لصالح قوار يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاقه وبمنحها حقوقا ومزايا إضافية ويوصي مجلس الأمن باعادة باعدة النظر بشكل ايجابي لهذه المسألة.