الإمارات تدين بشدة اعتداءات الاحتلال على قافلة مساعدات أردنية متجهة لغزة وعلى مقر الـ”أونروا” بالقدس

الإمارات تدين بشدة اعتداءات الاحتلال على قافلة مساعدات أردنية متجهة لغزة وعلى مقر الـ”أونروا” بالقدس

أدانت دولة الإمارات بشدة اليوم الجمعة اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر (بيت حانون) وعلى مقر الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة.

وحملت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات الخطيرة مطالبة بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأنها ومعاقبة المتسببين بها التي تعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وشددت الوزارة على أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الإنسانية والإغاثية واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها والانتهاكات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت الوزارة الجهود الأردنية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة مشددة على ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار وتجنب استهداف المدنيين والمؤسسات والأعيان المدنية والمؤسسات الإغاثية.

وكانت الخارجية الأردنية أعلنت قبل ثلاثة أيام أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات إنسانية وهي في طريقها إلى معبر (بيت حانون) شمال قطاع غزة وقاموا “بالعبث بحمولتها” في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.

كما هاجم مستوطنون من اليمين المتطرف بالاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة للمطالبة بإغلاق جميع مقرات الوكالة بالمدينة وحاولوا اقتحامه فيما اقتصرت الخسائر على الماديات فقط.