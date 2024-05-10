بي واي دي

بي واي دي تستهدف تجاوز تسلا كأكبر شركات السيارات الكهربائية في أوروبا هذا العقد

10 مايو، 2024
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تهدف “بي واي دي” لتجاوز كل من “فولكس فاجن” و”تسلا” و”ستيلانتيس” لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في أوروبا هذا العقد.

وصرح رئيس الشركة الصينية في أوروبا “مايكل شو” لصحيفة “فاينانشال تايمز” بأن “بي واي دي” تخطط لاستثمار ضخم في مصانع ووكلاء التسويق بالمنطقة من أجل إقناع المستهلكين بشراء سيارات كهربائية وهجينة.

وأضاف قائلاً: واثقون بإمكانية وصولنا لمكانة رائدة قبل نهاية هذا العقد، نحن ننتقل إلى المرحلة التالية لاتخاذ قرار بشأن استثمار ضخم في الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته مليارات اليوروهات.

وتبرز تلك التصريحات مدى طموح “بي واي دي” –المدعومة من الملياردير “وارن بافت”– بالنسبة لأوروبا التي تعد واحدة من أكثر أسواق السيارات تنافسية في العالم.

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10 مايو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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