وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى

وزير الخارجية السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني المستجدات في فلسطين

9 مايو، 2024
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى اليوم الخميس المستجدات في فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان رئيس الوزراء الفلسطيني بمقر الوزارة في الرياض.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات في قطاع غزة ومدينة (رفح) الفلسطينية إلى جانب أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون بين بلديهما.

المصدر
وكالات
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9 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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