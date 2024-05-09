قطر تدين اعتداء مستوطنين على مقر الـ”أونروا” بالقدس المحتلة

دانت قطر اليوم الخميس بأشد العبارات اعتداء مستوطنين بالاحتلال الإسرائيلي على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة وعدته “تحديا سافرا للقانون الدولي وترهيبا مفضوحا تحت عباءة حرية التعبير”.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من أن الاستهداف الممنهج من الاحتلال الإسرائيلي لوكالة (أونروا) الذي بدأ بادعاءات عدم حياديتها يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية لا سيما مع استمرار الحرب الغاشمة على القطاع.

وشددت الوزارة في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لمواجهة هذا المخطط تجنبا لتداعياته الإنسانية الكارثية.

وجددت الخارجية دعم دولة قطر الكامل لوكالة (أونروا) انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وهاجم مستوطنون من اليمين المتطرف بالاحتلال الإسرائيلي الأول من أمس الثلاثاء مقر (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة للمطالبة بإغلاق جميع مقرات الوكالة بالمدينة وحاولوا اقتحامه.