كلية التربية تنظم معرض “مشاريع الألعاب التعليمية 6”

تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د. عيسى محمد البلهان، نظم قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية معرض “مشاريع الألعاب التعليمية6” لطلبة مقرر الوسائل التعليمية بإشراف د. عبد الله الفيلكاوي، وذلك يوم الأربعاء 8 مايو 2024 في بهو كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.

في هذا الصدد عبّر د. عبد الله الفيلكاوي عن سعادته بنتاج المشاريع الطلابية الرائعة، حيث قاموا بتحويل دروس مناهج وزارة التربية لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي إلى ألعاب تعليمية، ليتسنى للطالب فهم الدرس عن طريق لعبة تفاعلية ممتعة، لافتًا إلى أنّ الألعاب التعليمية أداة فعالة في عملية التعلم، حيث تجمع بين المتعة والتعلم في آن واحد.

هذا وقد شهد المعرض تميزاً في الأفكار الإبداعية ولاقى استحساناً وتفاعلاً من رواده.