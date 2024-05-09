وكيل الحرس الوطني: حريصون على تأهيل الكوادر المتسلحة بالعلم والخبرات في جميع المجالات

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الخميس حرص قيادة الحرس على تأهيل الكوادر المتسلحة بالعلم والخبرات في جميع المجالات لدفع عجلة التطوير في الحرس الوطني والارتقاء بدوره في حماية مقدرات الوطن في ظل القيادة الحكيمة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس خلال حفل تخريج دورة المشاة المتقدمة للضباط التي شارك فيها ضباط من الجيش الكويتي ومملكة البحرين ودولة قطر بحضور عدد من كبار القادة والضباط بالجيش.

ونقل الفريق الرفاعي لخريجي الدورة تحيات القيادة ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

وأشاد بمشاركة ضباط من الجيش والأشقاء في مملكة البحرين ودولة قطر وتمثيلهم المشرف لمؤسساتهم العسكرية مما يعزز من أواصر التعاون بين أبناء دول الخليج.

وقال إن أداء الضباط خلال الدورة يؤكد ما اكتسبوه من مهارات قيادية وقدرة على التخطيط والتنفيذ والعمل بروح الفريق الواحد مشيرا إلى أن النتائج المتميزة للخريجين تحققت بفضل توجيهات القيادة بدفع جهود تطوير التعليم والتدريب من خلال مواكبة أفضل المناهج والأساليب التدريبية في المؤسسات العسكرية المتقدمة والتي أبرم الحرس الوطني معها بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لتبادل الخبرات.