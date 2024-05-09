مقتل اشخاص جراء استهداف طيران الاحتلال سيارة جنوب لبنان

قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الخميس إن قتلى سقطوا باستهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي سيارة من نوع (رابيد) جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة أن السيارة استهدفت على طريق بلدة (بافليه) جنوب لبنان فيما لم تحدد عدد القتلى وهويتهم.

ويقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ انطلاق المواجهات العسكرية مع (المقاومة) بجنوب لبنان في اكتوبر الماضي بعد عملية (طوفان الاقصى) في غزة باستهداف سيارات تقل عناصر من (المقاومة).

وشهد الجنوب اللبناني في الايام الاخيرة ارتفاعا في حدة المواجهات العسكرية من قصف عنيف ينفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي مستخدما المدفعية والطيران الحربي يقابله تصعيد في العمليات العسكرية ل(المقاومة) تستهدف فيها مواقع جيش الاحتلال وجنوده.