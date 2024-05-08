وزارة الخارجية البحرينية

البحرين تدين الهجوم على رفح الفلسطينية وتحذر من تداعياته

9 مايو، 2024
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أدانت مملكة البحرين اليوم الأربعاء العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب غزة وسيطرته على معبر رفح البري وحذرت من تداعياته الخطيرة على أرواح المدنيين والوضع الإنساني الكارثي أساسا في القطاع.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها على أن رفح باتت الملاذ الآمن الأخير لأكثر من مليون فلسطيني وجددت دعوة المملكة للمجتمع الدولي والأطراف المؤثرة في مجلس الأمن إلى التدخل الفوري والعاجل لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة ومنع توسع العدوان العسكري على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي.

وأول من أمس الإثنين أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه سيهاجم رفح من الجهة الشرقية وأرغم آلاف الفلسطينيين على النزوح إلى منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس في ظل ظروف انسانية قاسية.

المصدر
وكالات
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9 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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