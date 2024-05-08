الهلال الأحمر الكويتي: نتبنى المبادرات الإنسانية لدعم قدرات المتطوعين وتطوير مهاراتهم الميدانية

قالت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاربعاء إن الجمعية تتبنى المبادرات التي تدعم قدرات المتطوعين وتطور مهاراتهم الميدانية وتعزز جهودهم في التصدي للقضايا الإنسانية وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي والمهم.

وقالت أمين عام الجمعية مها البرجس في كلمة على هامش حفل تكريم المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر الذي يصادف في 8 مايو من كل عام ان مسيرة الجمعية تكللت بالكثير من النجاحات والانجازات واصبحت علامة فارقة على الساحة الانسانية الدولية.

أعربت البرجس عن تقديرها للجهود التي يبذلها المتطوعون لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع مبينة سعي الجمعية إلى المساهمة بدور فاعل في العمل الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات ضعفا في العالم.

وأكدت أن الجمعية سباقة في المجال التطوعي مشيرة الى أن المشاركة في هذا المجال تأتي في طليعة اهتمامات أبناء الكويت الذين ساروا على نهج قيادة الدولة الرشيدة وعززوا جهودها في ساحات البذل والعطاء الانساني الرحبة.

ولفتت الى ان المساندة القوية التي تجدها الجمعية من قيادة الدولة الرشيدة تنمي قدراتها وتعزز مسيرتها الانسانية وتدعم تحركاتها الميدانية على الساحتين المحلية والخارجية.

واكدت أن فاعلية اليوم تأتي في اطار الاحتفال باليوم العالمى ولابراز أهمية ما تقدمه الجمعية حيث لا يقتصر عملها على العمل الاغاثي فقط بل يمتد للعمل التنموي والطبي.

وأشارت إلى انها حريصة على تدريب المتطوعين وتواجدهم في العمل الاغاثي في كثير من الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية فكانوا خير مثال للمتطوع الذي يمثل الكويت خير تمثيل.

وقالت ان الاحتفال بهذه المناسبة من كل عام تاتي تكريما للمتطوعين واعترافا بالخدمات الإنسانية الجليلة التي يقدمونها للمجتمعات المحلية في كل مكان.