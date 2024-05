عبدالله التركيت: حقوق مساهمي شركة الصفاة ارتفعت 30% عن العام الماضي

عقدت الجمعية العمومية للصفاة يوم الاربعاء الموافق 8/5 في برج الصفاة عُرِضت خلالها إستراتيجية طويلة الأمد ترتكز في مضمونها على حزمة من المعايير والضوابط التي تضمن لها الاستدامة والاستقرار المالي بما ينعكس على استثماراتها وحقوق مساهميها في المستقبل.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار السيد/ عبدالله حمد التركيت: “لقد استطاعت الشركة المضي قدماً في توسعاتها المدروسة بما يواكب تلك الإستراتيجية، حيث عززت حضورها من خلال سياسة التنوع في خدماتها المالية إلى جانب التنوع القطاعي أيضاً”.

المركز المالي

وأكد التركيت في بيان صحافي بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، أن ما تحقق من تدعيم للمركز المالي لـ “الصفاة” خلال العام الماضي جاء ضمن خطتها الإستراتيجية للعام 2023.

وأوضح أن العام الماضي كان مليئاً بالمتغيرات، إلا أن “الصفاة” حرصت على مواكبة تلك التغيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار التحول الشامل الذي تشهده القطاعات المالية والاستثمارية.

وعلى الصعيد المالي، أفاد التركيت بأن الشركة سجلت خلال العام الماضي زيادة في حقوق المساهمين من 22.787 مليون دينار بنهاية العام 2022 إلى 29.446 مليون دينار للعام 2023 بنمو 30%، في الوقت الذي حققت خلاله أرباحاً تشغيلية بـ 2.21 مليون دينار مقارنة بـ 244 ألف دينار للعام 2022.

محطات واندماج

وأشار إلى أن الشركة مرت بعدة محطات خلال الفترة الماضية منها محطات رئيسية تغيرات معها أحجام الأصول والموجودات ومنها على سبيل المثال عملية الاندماج مع شركة كاب كورب للاستثمار من خلال آلية الضم ليتم تنفيذ مبادلة الأسهم حسب الخطة المقرّرة.

ولفت إلى أن العملية جاءت وفقاً لنسبة المبادلة البالغة 0.5 من أسهم “الصفاة” لكل سهم في شركة كاب كورب، حيث جاء الاندماج بطريق الضم بين الكيانين عن طريق إصدار أسهم جديدة لشركة “الصفاة” مقابل شراء قدره 10,200,000 دينار، وهو السعر المدرج لأسهم الشركة بتاريخ الحيازة المعلن.

وأوضح التركيت أن العملية ترتب عليها حيازة الصفاة للاستثمار مجموعة من الأصول بلغت قيمتها 16,283,245 ديناراً، محملة بمطلوبات بسيطة تقدّر بـ 396,191 ديناراً فقط، ما يجعل صافي الموجودات التي تم حيازتها من قبل “الصفاة للاستثمار” في ظل العملية 15,887,054 ديناراً.

وبالنظر إلى التكلفة التي دفعتها الشركة مقابل الاندماج مع “كاب كورب” والبالغة 10,200,000 دينار تكون “الصفاة للاستثمار”، ألمح التركيت إلى أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 5,687,054 ديناراً من الاندماج.

نظرة مستقبلية

كشف التركيت عن توجه “الصفاة” نحو إجراء عمليات نوعية في إطار اتفاقيات جار العمل على تنفيذها، منها إنهاء إجراءات التخارج من شركة الشرق الأوسط لتصنيع المواد الكيماوية، والمتوقعة إنهاؤها خلال عام 2024.

وبيّن أن الشركة في طور المفاوضات النهائية مع مستثمرين محتملين للتخارج واتمام عملية بيع شركة صناعة السجاد ومن المتوقع اتخاذ إجراءات التعاقد خلال السنة الحالية 2024 .

ويواصل فريق عمل “الصفاة” جهوده حالياً لتطوير محفظة “كاب كورب” الاستثمارية وتحويلها من محفظة محلية إلى خليجية، فيما أشار إلى أن خدمة صانع السوق تخضع للترتيبات الرئيسية، حيث بلغت الشركة مرحلة تحضيرية متقدمة لحيازة الخدمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية ومن المتوقع تفعيل الخدمة خلال الفترة المقبلة عقب بلوغ الجاهزية الكاملة وفقاً للقواعد المتبعة في بورصة الكويت .

دراسة الفرص

وعن رؤى الشركة ووفق مضمون إستراتيجية “الصفاة” للسنوات الخمس القادمة، ذكر التركيت أن إدارة الشركة تعمل على دراسة فرص اندماج واستحواذ محتملة أخرى من شأنها أن تعزز المتانة المالية للشركة ومكانتها في مصاف شركات الاستثمار الإسلامية.

وقال التركيت: “لا يخفى عليكم أن تطلعاتنا تمتد لفرص الاندماج والاستحواذ المحلية والعالمية ولا تقتصر على مجالات بعينها، بل نطمح للخوض في مجالات جديدة لعل من أهمها الجانب العقاري”.

جائزة أفضل اندماج

فازت شركة الصفاة للاستثمار بجائزة أفضل عملية اندماج بين شركتين استثماريين لعام 2023 – دول الخليج العربي (Best Merger and Acquisition in the Investment Sector- GCC region’ ) من World Business Outlook وحصلت الشركة على هذه الجائزة في ظل تنفيذ عملية الاندماج التي تمت بفترة قياسية وبنتائج مذهلة أهمها سرعة وسلاسة العملية الانتقالية سواء بالعمليات المالية والمساهمين، بالإضافة إلى إبقاء نسبة كبيرة من الموظفين في أماكنهم ومناصبهم مع حفظ حقوق الجميع.

وتعمل الجهة المانحة على تكريم الإنجازات الاستثنائية والمساهمات الكبيرة والتفاني والعمل الجاد والالتزام الثابت بالنمو في قطاع الأعمال والمالية والاحتفال بها. حيث تسلط الضوء على الأفضل في التميز التجاري وعالم المال والأعمال والاستثماري.

كادر:

متطلبات الحوكمة

في ظل متطلبات قواعد الحوكمة، تقدّمت الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة بالتعهد بصحة وسلامة التقارير المالية للشركة ليتم عرضها بصورة سليمة وعادلة.

وتستعرض التقارير كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة، والتي بموجبها يتعهد مجلس الإدارة للسادة المساهمين الكرام بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاطها .

حكم قضائي

حازت شركة الصفاة للاستثمار حكماً قضائياً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف بدبي لصالحها يقضي بالزام شركة ايفولفنس لإدارة المنشآت (شركة إماراتية) وخصوم اخرين بأن يؤديا لشركة “الصفاة” مبلغاً وقدره 346 مليون و797 ألف و739 درهم إماراتي (اي مايعادل مبلغ 28 مليون 838 ألف 312 ديناراً بالإضافة إلى الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% من تاريخ 4/3/2021 وحتى تمام السداد.

وتقدر الفوائد السنوية عن المبلغ 17 مليون درهم، أي ما يعادل مليون و400 ألف دينار، وستقوم الشركة جاهدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالحها، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي مستقبلاً على وضعها المالي وحقوق مساهميها.

مشروع The Blue العقاري

أوضح التركيت أن مشروع The Blue العقاري – وهو مجمع حرفي تجتمع فيه الأعمال التجارية والشركات ذات التخصص – حقق خلال العام الماضي نسبة نجاح كبيرة، حيث يعد المشروع من خلال تأجير الوحدات الشاغرة وإشغال المجمع الحرفي The Blue بنسبة 65 %.

المسؤولية المجتمعية

تعتبر المسؤولية الاجتماعية لشركة الصفاة للاستثمار من العناصر الحيوية والفعالة التي تعبر عن هويتها، إذ تشجع الشركة على فعل الخير والاحتفاء به والتطوير الدائم للأفضل ناهيك عن نشر الوعي والثقافة من خلال الإعلام وتسليط الضوء الإيجابي على الإنجازات وتقديم المساعدة الدائمة في أقرب فرصة متاحة.

وسعت الشركة في عام 2023 إلى التوسع في رؤيتها وتنويع مصادر العطاء، تركزت الحصة الأكبر على ما كل يخص الصحة والشباب وتمكين المرأة.

ونظمت شركة الصفاة للاستثمار خلال العام الماضي احتفالاً بالعيد الوطني وعيد التحرير للبلاد فيما شاركت في رعاية حدث تمكين المرأة في استوديو فولفو، في الوقت الذي شاركت فيه في يوم البيئة ومعرض وظيفتي، إضافة إلى المشاركة في فعاليات التوعية الصحية.

شكر وتقدير

وجه التركيت الشكر التقدير إلى كافة مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدعمهم المستمر لأنشطة “الصفاة للاستثمار”، وإلى كل من ساند مسيرتها.

وتابع: “الشكر موصول كذلك للجهات الرقابية المختلفة في دولة الكويت (هيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة) على تعاونهم المستمر ولما يبذلونه من جهد وحرص في سبيل تطوير وتحسين قطاع الأسواق المالية لدولة الكويت”.