بنك برقان يرعى حفل “أم كلثوم مع مروة ناجي” بالشراكة مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية

أعلن بنك برقان مؤخراً عن رعايته لحفل “أم كلثوم مع مروة ناجي”، والذي يعتبر باكورة الشراكات الاستراتيجية للبنك مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG)، وذلك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والتزامه الثابت بتطوير قطاع الفن والترفيه في الكويت، حيث من المقرّر أن يُقام الحفل يومي 29 – 30 مايو 2024 بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتتوفر الآن التذاكر على موقع وتطبيق المركز.

وفي هذه المناسبة، قالت السيدة/ خلود رضا الفيلي، نائب المدير العام – التسويق والاتصالات في بنك برقان: “نحن فخورون جداً بشراكتنا الجديدة مع NCIG، التي تعتبر اليوم واحدة من أبرز الشركات الداعمة لتطوير قطاع الفنون والترفيه في الكويت”.

نائب المدير العام – التسويق والاتصالات في بنك برقان خلود رضا الفيلي

وأضافت الفيلي، “في إطار مهمته كمحفز للتغيير الإيجابي في المجتمع، يواصل بنك برقان توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية والتعاون مع مؤسسات فعّالة تركت بصمة في المجتمع بمختلف قطاعاته، وبناء على هذه الشراكة الواعدة، يسعدنا أن نكون راعياً لحفل أم كلثوم مع مروة ناجي، وهي مسرحية غنائية تهدف إلى نقل الجمهور إلى ذكريات الماضي والحنين إليه”.

بدورها، قالت الشيخة شيخة الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة NCIG: “نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك برقان حيث نسعى إلى ترسيخ التعاون في العديد من الأعمال المستقبلية التي ستنعكس إيجابياً على قطاع الفنون والترفيه. حيث يعتبر حفل أم كلثوم مع مروة ناجي باكورة هذا التعاون، حيث ستعيد هذه المسرحية الغنائية المميزة إحياء ذكريات جميلة من ليالي أم كلثوم الماضية في قلوب محبيها”.

الشيخة شيخة الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة NCIG

وأوضحت أنه بالإضافة إلى الفقرات الموسيقية، يتضمن العمل أيضاً عروضاً تمثيلية تأخذ الجمهور في جولة عبر أهم الإنجازات في حياة الأيقونة الغنائية الكبيرة، وتعرض عدداً من الشخصيات الرئيسية التي لعبت دوراً مؤثراً في حياة أم كلثوم وساهمت في نجاحها المهني.

ومن الجدير بالذكر أن مروة ناجي، التي تقوم بتأدية دور أم كلثوم وأداء أغانيها، ممثلة ومغنية مصرية في دار الأوبرا المصرية، وقد شاركت في العديد من الأعمال الفنية المميزة وهي معروفة جداً بأدائها لأغاني أم كلثوم في العديد من المهرجانات الموسيقية الإقليمية والدولية. ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو إيهاب عبد الحميد.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، ومن منطلق التزامه بدعم قطاع الفنون والترفيه، فإنه يواصل تقديم الرعاية للعديد من العروض الموسيقية والمسرحية المميزة والتي تتبع أساليب مبتكرة في الإنتاج المسرحي والموسيقي، وخاصة تلك التي تشجع المواهب الشابة والطموحة على المسرح وخلف الكواليس على الابتكار ونقل حدود الإبداع الفني إلى آفاق جديدة.