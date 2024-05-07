لاعبو بروسيا دورتموند يحتفلون بتسجيل هدف

دوري أبطال أوروبا: دورتموند يجدد فوزه على سان جرمان ويبلغ النهائي الثالث في تاريخه

7 مايو، 2024
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بلغ بوروسيا دورتموند الألماني المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما جدد فوزه على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 1-0 الثلاثاء على ملعب “بارك دي برانس” في باريس في إياب نصف النهائي.

ويدين بوروسيا دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013 و الذي فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها الأربعاء الماضي، بانتصاره الى قطب دفاعه المخضرم الدولي السابق ماتس هوملس (35 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد (50)، ليضرب موعدا في النهائي في الاول من حزيران/يونيو المقبل على ملعب ويمبلي، مع ريال مدريد الاسباني أو بايرن ميونيخ الألماني اللذين يلتقيان غدا إيابا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد (2-2 ذهابا في ميونيخ).

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7 مايو، 2024
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