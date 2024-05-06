الدوري الإنكليزي: مويس يغادر منصبه كمدرب لوست هام في نهاية الموسم

يغادر مدرب وست هام ديفيد مويس منصبه “باتفاق متبادل” عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، حسب ما أعلن النادي المنافس في الدوري الانكليزي لكرة القدم الاثنين.

وجاء الاعلان عن رحيل مويس المرتقب بعد يوم واحد من الخسارة الساحقة للفريق اللندني على يد جازه تشلسي بخماسية نظيفة.

وافاد بيان النادي “يؤكد وست هام يونايتد أن ديفيد مويس سيغادر النادي بالتراضي في نهاية موسم 2023-2024، عندما ينتهي عقده”.

وكانت تقارير اعلامية قد اشارت في وقت سابق الى توصل النادي الى اتفاق مع مدرب ريال مدريد والمنتخب الاسباني سابقا جولن لوبيتيغي لقيادة الفريق في محطة ثانية بوست هام.

وقال مويس “لقد استمتعت بأربع سنوات ونصف رائعة في وست هام، والنادي في وضع أقوى مما كان عليه عندما عدت في عام 2019”.

وتابع “عندما انضممت إلى وست هام للمرة الثانية، كان النادي يتقدم منطقة الهبوط بمركز واحد، وكانت رحلة رائعة ان نشارك في المسابقات الاوروبية لثلاثة مواسم متتالية”.

وأضاف المدرب الاسكتلندي البالغ من العمر 61 عاما “بعد قيادة النادي (وست هام) إلى بر الأمان، قدنا الفريق إلى المركزين السادس والسابع في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكنت سعيدا عندما فزنا بلقب الكونفرنس ليغ في حزيران/يونيو الماضي – وهو أول لقب كبير للنادي منذ ان فاز بكأس إنكلترا قبل 43 عامًا.

وتابع مدرب مانشستر يونايتد وايفرتون سابقا “أود أن أشكر جميع اللاعبين على دعمهم، وعلى كل النجاح الذي حققوه، على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية”.

من جهته، قال ديفيد سوليفان، الرئيس المشارك لوست هام لموقع النادي على الإنترنت “بالنيابة عن الجميع في وست هام يونايتد، أود أن أقدم خالص شكرنا وامتناننا لديفيد على المساهمة التي قدمها للنادي خلال فترة عمله كمدير فني”.