وزارة الصحة: تخصيص 41 مركزا صحيا لتقديم التطعيمات الوقائية للحجاج

أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص 41 مركزا للصحة الوقائية في قطاع الصحة العامة لتقديم تطعيمات الحجاج والإرشادات الصحية اللازمة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك في إطار استعداداتها لتقديم الرعاية الصحية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن التحصينات اللازمة لموسم الحج هذا العام ستكون وفق الاشتراطات التي حددتها الجهات المنظمة في المملكة العربية السعودية وتشمل طعم السحايا (الحمى الشوكية النيسيرية) والتي تستهدف جميع الراغبين في أداء الحج أو الإقامة في مناطق الحج.

وأوصى السند الحجاج بتحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية الموسمية مثل تطعيم الانفلونزا وتطعيم (كوفيد) حفاظا على صحتهم وسلامتهم مضيفا أن قطاع الصحة العامة قام بإعداد الإرشادات والتطعيمات اللازمة لجميع العاملين في حملات الحج الكويتية والفرق التابعة لبعثة الحج الكويتية.

وحث الراغبين في أداء فريضة الحج من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة مثل السرطانات المتقدمة وأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو الكبد أو أمراض الكلى المتقدمة على ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل السفر للتأكد من استقرار الحالة الصحية مشيرا الى أهمية اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية من تقارير طبية والأدوية التي يتناولونها.

وأوصى بتلقي اللقاحات قبل الحج بمدة كافية بما لا يقل عن 10 أيام قبل مغادرة البلاد والتحدث مع مقدمي الرعاية الصحية بمراكز الصحة الوقائية بشأن الإرشادات وتدابير الوقاية من الأمراض التنفسية المعدية والأمراض المنقولة بالماء والغذاء إضافة الى الإجهاد الحراري.