‏وزارة التربية تستلم 15 مدرسة جديدة في مدينة المطلاع السكنية

أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م محمد الخالدي أن وزارة التربية قد استلمت 15 مدرسة جديدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك استعدادا لتشغيلها حسب احتياج المنطقة التعليمية ومدينة المطلاع السكنية، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون مع المؤسسة لعمل الصيانة اللازمة للمدارس في المستقبل.

وقال الخالدي إنه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. عادل العدواني بمتابعة توفير الخدمات التعليمية لسكان أهالي المناطق الجديدة قمنا بزيارة تفقدية لمدارس مدينة المطلاع للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من الإنشاء وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف الخالدي أنه تم عمل أنظمة حديثة ومطورة في مدارس مدينة المطلاع مثل أنظمة الطاقة الشمسية ونظام BMS وهو نظام إدارة المبنى بالطرق الحديثة، كما تم توفير المصاعد وأماكن مخصصة لذوي الإعاقة وأنظمة الأمن والحريق.

وتوجه الخالدي بالشكر للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على هذا التعاون المثمر مع إدارة الشؤون الهندسية في منطقة الجهراء التعليمية لاستلام هذه المدارس، متمنيا التوفيق للجميع.