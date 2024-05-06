بنك برقان يبدأ باستقبال عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في فرع الشهيد

أعلن بنك برقان عن بدء استقبال عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في فرع الشهيد، وتوفير الحلول والمنتجات المصرفية المصمّمة لهم، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى مجموعة واسعة وحصرية من المزايا والخدمات المصمّمة خصيصاً لضمان الراحة والسهولة لهذه الشريحة المميّزة من العملاء. وتأتي هذه الخطوة تحت مظلة استراتيجية البنك الهادفة إلى توفير أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وجهوده المستمرّة للارتقاء بالتجربة المصرفية التي يقدّمها لكافة شرائح العملاء.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ مشاري عبد الجليل شهاب، المدير العام – الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: “نحن ندرك أن الراحة والسهولة في الوصول إلى المنتجات والحلول هي أبرز العوامل التي تميّز التجربة المصرفية المتقدمة، ولذا؛ نحن نعمل بشكل مستمر على التوسّع في نطاق خدماتنا المصرفية الخاصة وتعزيز محفظة منتجات إدارة الثروات، إلى جانب تطوير نقاط التواصل الإلكترونية والشخصية التي نوفرها للعملاء، وتعزيز شبكة فروعنا التي تسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا ذوي النخبة”. مضيفاً: “إن الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك شهدت نقلة نوعية خلال الأشهر القليلة الماضية، ونحن نواصل نهجنا في مواصلة تمكين العملاء المميّزين من التمتّع بمزايا أكثر في كل مرحلة، والتفرّد في نوعية الخدمات والحلول للانتقال بتجربتهم إلى آفاق جديدة، وذلك من خلال افتتاح المزيد من الفروع المخصّصة لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم في جميع أنحاء الكويت مستقبلاً”.

ومن جهة مقابلة، لفت شهاب إلى أنه ما زال بإمكان هذه الشريحة من العملاء الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها كافة فروع البنك، إضافة إلى ميزة التواصل مع مدراء علاقات العملاء ذوي الخبرة في بنك برقان، وذلك عن طريق القنوات المباشرة أو الرقمية.

ومن الجدير بالذكر أن بنك برقان تمكّن خلال هذا العام من الحصول على عدة تراخيص جديدة من هيئة أسواق المال، وذلك من أجل توفير المزيد من الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات، ومن بينها تراخيص مزاولة نشاط أمين حفظ الأوراق المالية، الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية ووسيط أوراق مالية غير مسجل. وإضافة إلى ذلك، عمل البنك على تطوير فريق مستشاري الاستثمار و مدراء علاقات العملاء المسجّلين لدى هيئة أسواق المال، ممّن يركّزون جهودهم على ابتكار وتصميم خطط استثمارية تلائم محافظ العملاء وتتوافق مع متطلبات السيولة وتجنّب المخاطر.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان ما يزال يقدّم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بين المؤسسات المصرفية المحلية، حيث يغطّي العملاء أصحاب الثروات، ويضمن تمتّعهم برحلة مصرفية استثنائية ومتطوّرة من حيث تقديم الاستشارات والحلول التي تضمن أمانهم المالي وتحقيق النمو الحقيقي في ثرواتهم.