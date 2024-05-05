للعام الثالث على التوالي.. شركة الوسيط للأعمال المالية تتوج بجائزة “أفضل وسيط مالي تعاملا” في سوق الأسهم الكويتي

في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دولة قطر الشقيقة في 29 أبريل، وبحضور ممثل شركة الوسيط السيد/ هاشم ابل نائب رئيس تنفيذي، تمكنت شركة الوسيط للأعمال المالية من تحقيق إنجاز متميز حيث حصلت على جائزة المركز الأول كأفضل وسيط مالي في سوق الأسهم الكويتي للعام الثالث على التوالي. هذه الجائزة التي تمنحها اتحاد أسواق المال العربية تعكس التميز والأداء المتميز للشركة في مجال التداول في سوق الأسهم في الكويت.

أبدى السيد / هاشم ابل، نائب رئيس تنفيذي الوسيط للأعمال المالية، سعادته بتلقي الجائزة للعام الثالث على التوالي قائلاً: “نحن فخورون بتكريمنا بهذه الجائزة المرموقة مرة أخرى، والتي تعتبر دليلاً على الجهود الجادة التي نقوم بها لتقديم خدمات التداول ذات الجودة العالية لعملائنا في سوق الوساطة المالية الكويتي.”

كما قدم هاشم ابل الشكر والتقدير للسادة / اتحاد أسواق المال العربية وكافة المنظمين لهذا الحدث السنوي المميز، بالإضافة إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الوسيط للأعمال المالية الذي بدوره وتوجيهاته وخططه الاستراتيجية تمضي الإدارة التنفيذية وجميع الزملاء بالشركة بأفضل أداء وتميز.

تأسست شركة الوسيط للأعمال المالية عام 1985، ومنذ ذلك الحين حققت نجاحاً باهراً في مجال التداول في سوق الأسهم الكويتي، وهذه الجائزة تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها العملاء تجاه الشركة وجودتها في تقديم الخدمات المالية.