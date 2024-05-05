بنك برقان يشارك مجدّداً في معرض النمو الوظيفي بالجامعة الأمريكية في الكويت

في إطار جهوده المستمرّة لدعم الكوادر الشابة، والإسهام في خلق فرص عمل أكثر في القطاع المصرفي، أعلن بنك برقان مشاركته في معرض النمو الوظيفي السنوي الذي نظّمته مؤخراً الجامعة الأمريكية في الكويت، حيث قدّم فرصاً تدريبية قيّمة لطلبة الجامعات وخريجيها الجدد. وتأتي مشاركة البنك في المعرض، الذي استمرّ ليوم واحد، كجزء من استراتيجيته الشاملة لتطوير رأس المال البشري وجهوده الحثيثة لاستقطاب أفضل الكفاءات للعمل في القطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ عبدالوهاب جمال عبدالرحيم – مدير تنفيذي – استقطاب المواهب في بنك برقان: “سعداء بالمشاركة مرة أخرى في معرض النمو الوظيفي السنوي للجامعة الأمريكية في الكويت. نحن ندرك صعوية عملية البحث عن وظيفة في بداية المشوار الوظيفي، ولذلك فإن موظفي الموارد البشرية في بنك برقان بادروا إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي طرحها الطلبة، كما أجرى فريق البنك العديد من المقابلات الشخصية مع بعض الطلاب الموهوبين والمرشحين للعمل في البنك”.

مدير تنفيذي – استقطاب المواهب في بنك برقان عبدالوهاب جمال عبدالرحيم

وبالإضافة إلى إطلاع الطلبة على تجربة العمل الرائدة في بنك برقان، قام فريق البنك بتعزيز الوعي المصرفي والمالي بين أوساط الطلبة، وذلك كجزء من جهوده المتواصلة لحملة “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج بنك برقان المخصّص لجذب وتطوير الكفاءات الوطنية المتميزة مستمرّ طوال رحلة عمل الموظفين، حيث يتم توفير العديد من الفرص لجميع الموظفين للنمو والتطوير مصمّمة لتلبية احتياجاتهم المهنية والشخصية. وتشمل هذه الجهود برامج متعدّدة بما في ذلك “رؤية”، بالإضافة إلى فرص التعلم الأخرى التي يقدّمها البنك بالتعاون مع مؤسسات رائدة مثل برامج الشهادات الممنوحة من معهد الدراسات المصرفية.