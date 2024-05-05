الخارجية تنظم ورشة عمل لمناقشة تقرير اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”

الخارجية تنظم ورشة عمل لمناقشة تقرير اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”

نظمت وزارة الخارجية اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان التعاون الفني لرفع كفاءة أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان لمناقشة تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وقالت (الخارجية) في بيان صحفي إن ورشة العمل تستمر ثلاثة أيام بمبادرة من الوزارة ممثلة بإدارة حقوق الإنسان تحت إشراف مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان (OHCHR).

وأضافت أن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة في إطار حرص دولة الكويت على بناء القدرات ورفع وعي كوادرها المتخصصة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

وأوضحت أن الورشة تعكس حرص دولة الكويت على الوفاء بتعهدها في تعميق التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك برنامج المساعدة الفنية لحقوق الإنسان كما تؤكد التزام الكويت الراسخ بتقديم تقاريرها الوطنية الدورية في مواعيدها المحددة دون تأخير إيمانا منها بأهمية احترام التزاماتها الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت أن الورشة تهدف إلى تمكين أعضاء الوفد الكويتي المكلف مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري السادس أمام لجنة (سيداو) في مايو 2024 من تقديم عرض شامل وواضح حول التقدم الذي أحرزته الكويت في مجال حقوق المرأة وتعزيز قدرتهم على الرد على أسئلة أعضاء لجنة (سيداو) بمهارة وكفاءة عالية.

وبينت (الخارجية) أن دولة الكويت انضمت بموجب المرسوم الأميري رقم (24) لعام 1994 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تماشيا مع مضامين المواد الدستورية للدولة وبذلك تكفل للمرأة التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات تجسيدا للأهمية التي توليها دولة الكويت لتمكين المرأة.

ويشارك في الورشة نخبة من الخبراء الدوليين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث سيقدمون عروضا شاملة حول مختلف محاور اتفاقية (سيداو) وآليات مناقشة التقارير الدورية أمام اللجنة المعنية.