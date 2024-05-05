“زين”: دعم مُستمر لفُرسان وفارسات “قفز الحواجز”

بعد موسمٍ حافلٍ بالتحدّي والإثارة، كرّمت زين أبطال الموسم الثالث من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لرياضة قفز الحواجز (موسم 2023-2024)، وذلك على هامش الجولة الأخيرة وحفل الختام اللذان أقيما في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان وسط حضورٍ غفيرٍ من عُشّاق رياضة الفروسية وكبار مسؤولي القطاعين العام والخاص.

وشهد التكريم حضور كل من معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت نواف الغربللي، ورئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ونائب المدير لقطاع الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله السالم، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية وعدد من المسؤولين.

وتم تكريم “أبطال زين” الفائزين بالمراكز العشر الأولى على مستوى البطولة، وهم الفارس علي الخرافي الفائز بالمركز الأول، والفارس فواز السبيعي الفائز بالمركز الثاني، والفارس غازي الجريوي الفائز بالمركز الثالث، والفارسة يارا الهنيدي الفائزة بالمركز الرابع، والفارس عبدالله العوضي الفائز بالمركز الخامس، والفارس ماضي الخميس الفائز بالمركز السادس، والفارسة أبرار المسلم الفائزة بالمركز السابع، والفارس عبدالرحمن الفزيع الفائز بالمركز الثامن، والفارس حمد الهاجري الفائز بالمركز التاسع، والفارسان عناز العناز وعبدالله الروضان الفائزان بالمركز العاشر.

معالي الوزير داود معرفي ونواف الغربللي يتوسطان أبطال زين وكبار المسؤولين

وجاءت مُشاركة زين تحت مظلّة دعمها المُتواصل للدوري الذي استمرت برعايته للعام الثالث على التوالي انطلاقاً من حرصها على تقديم الدعم للفُرسان والفارسات المحلّيين، وفي إطار جهودها لدعم رياضة الفروسية وتشجيع الرياضيين الكويتيين على التألّق والتميّز في كافة المجالات.

وتفخر زين باستمرار تقديم الدعم لهذا الحدث الرياضي البارز الذي ترعاه منذ نشأته، ويُنظّمه الاتحاد الكويتي للفروسية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، ويشهد كُل عام مُشاركة العديد من الفرسان والفارسات من مُختلف الأندية المحلّية، وحضور حشود من مُحبّي رياضة الفروسية.

كما يأتي دعم زين للدوري تحت مظلّة استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة والشباب، حيث تؤمن الشركة بالمواهب والقدرات الرياضية لشباب وشابّات الكويت، خاصةً مع شغف الكثير منهم برياضة الفروسية التي تتجذّر في الهوية الكويتية والعربية والإسلامية.

وشهد الدوري – الذي انطلق أواخر العام الماضي – تنظيم ثمان جولات أقيمت كل جولة على يومين، كما تضمّن تنظيم بطولات دولية من فئة النجمتين والثلاث نجوم، وشارك فيه عشرات الفرسان والفارسات الذين مثّلوا مُختلف أندية الفروسية العامة والخاصة في البلاد.

زين مُستمرة بدعم وتشجيع الرياضيين الكويتيين على التألّق والتميّز