الفريق الطبي الكويتي الثاني يوزع مساعدات صحية وغذائية في غزة

وزع الفريق الطبي الكويتي الثاني التابع للجمعية الكويتية للإغاثة اليوم السبت 2500 وجبة غذائية و330 طردا صحيا في مخيم الحسنات غرب مدينة دير البلح للنازحين وسط قطاع غزة.

وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوفد تفقد أيضا “المطبخ الخيري” الذي تموله الجمعية الكويتية للإغاثة كما تفقد مركز للأشعة التشخيصية في مستشفى الكويت واطلع على أجهزة الأشعة التي تشهد ضغطا كبيرا عليها من المراجعين.

كما تفقد الوفد الكويتي “مستشفى يافا” وتجول في عياداته وغرف العمليات والمبيت فيه والأعمال التي أنجزتها الجمعية الكويتية للإغاثة.

وأشار أن الوفد زار أيضا “مخبز البركة” وشاهد آثار القصف الذي حل به وبجمعية دار اليتيم الفلسطيني.

ويجري الوفد الطبي الكويتي الثاني عشرات العمليات الجراحية في مختلف التخصصات في مستشفيات جنوب غزة منذ وصوله يوم الثلاثاء الماضي عبر معبر رفح البري مع مصر لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة القطاع الصحي الفلسطيني.

وهذا هو الفريق الطبي الكويتي الثاني بعد الفريق الطبي الأول الذي زار غزة مطلع إبريل الماضي لمدة أسبوع وأجرى عشرات العمليات الجراحية وقدم مساعدات طبية وإغاثية.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت وفود ومساعدات كويتية مختلفة عبر جسور جوية لمساندة الشعب الفلسطيني إزاء هذا العدوان المتواصل منذ أكثر من 200 يوم.