الدوري الإسباني: ريال مدريد يضمن اللقب الـ36 في تاريخه بخسارة برشلونة لدربي كاتالونيا

ضمِن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0 وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا 2-4 السبت في

وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وضمِن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.