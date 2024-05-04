ريال مدريد

الدوري الإسباني: ريال مدريد يضمن اللقب الـ36 في تاريخه بخسارة برشلونة لدربي كاتالونيا

4 مايو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

ضمِن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0 وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا 2-4 السبت في

وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وضمِن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
4 مايو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الدوري الألماني: شتوتغارت يطيح ببايرن ويشعل فتيل الصراع على الوصافة

4 مايو، 2024

بطولة إنكلترا: أرسنال يتمسّك بالصدارة وسيتي يواصل المطاردة

4 مايو، 2024

الدوري الإيطالي: بولونيا يعود من تورينو بنقطة تقربه من دوري الأبطال

4 مايو، 2024

دوري أبطال أوروبا: دورتموند يهزم سان جرمان 1-0 ذهاباً في نصف النهائي

2 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى